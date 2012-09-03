В Красноярском крае школьница забеременела от уроженца Казахстана

В Емельяновском районе Красноярского края 21-летний гражданин Казахстана подозревается в том, что вступал в половую связь с 13-летней девочкой. Возбуждено уголовное дело.

Как считает следствие, мужчина, который в то время жил и работал в Емельяново, вступил в связь с деревенской девочкой еще в декабре 2011 года. В результате школьница забеременела и встала на учет в районной женской консультации, тогда-то все и обнаружилось.

Возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».



