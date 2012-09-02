В Ульяновске в отделении полиции повесился задержанный

1 сентября вечером, около 20 часов, в Ульяновске в помещении одного из районных отделов полиции повесился 39-летний мужчина, следственными органами СК Российской Федерации по Ульяновской области проводится доследственная проверка.

"Установлено, что мужчина и его жена были вызваны в отделение полиции для опроса по одному из дел. Пока супруга погибшего давала показания, мужчина находился в коридоре отдела полиции, где в последующем был обнаружен повешенным", - говорится в сообщении Следственного Комитета.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.