Под Петербургом в Колпино нарушителей ПДД задерживали со стрельбой

Сегодня в 6.30 утра у дома 28 по улице Тазаева за выезд на полосу встречного движения инспектором ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль «Фиат Дукато», водитель которого требование сотрудника полиции не выполнил, а попытался скрыться, совершив при этом ДТП с автомобилем ВАЗ-2110.



Экипажами ОГИБДД УМВД России по Колпинскому району было организовано преследование нарушителя. В 6.40 на перекрестке улиц Павловской и братьев Радченко автомобиль «Фиат Дукато» был блокирован, но его водитель начал движение задним ходом, при этом совершив наезд на ногу инспектору ДПС, после чего совершил столкновение с двумя полицейскими автомобилями ВАЗ-2115 и «Форд Фокус».



Как сообщили в ГУ МВД, для остановки злоумышленника инспектор ДПС из табельного оружия произвел несколько предупредительных выстрелов и 3 выстрела по колесам, пробив правые переднее и заднее колеса. Несмотря на пробитые колеса, водитель «Фиат Дукато», продолжая движение задним ходом, совершил столкновение еще с 6 гражданскими автомобилями и попытался с места происшествия скрыться. Сотрудники полиции продолжили преследование нарушителя, и в 06.45 во дворе дома 63 по проспекту Ленина его автомобиль был повторно блокирован патрульными машинами. Из остановившегося «Фиат Дукато» вышли три человека и попытались скрыться, но были задержаны инспекторами ДПС. При задержании указанные граждане оказали неповиновение сотрудникам полиции.



Задержанными оказались трое неработающих жителей Колпино в возрасте 23-26 лет. Водитель управлял автомобилем по доверенности. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.



Служебные автомобили в результате ДТП получили значительные повреждения. Трое сотрудников полиции с ушибами и ссадинами после оказания медицинской помощи продолжили несение службы.



По данному факту проводится проверка.