В Москве очередное ограбление бизнесмена. Он найден в собственной машине

В Москве обокрали рязанского предпринимателя. Неизвестные похитили у бизнесмена больше 1,5 миллиона рублей и бросили его связанным в его же автомобиле. Его обнаружили прохожие около станции метро «Ясенево».

Как выяснилось, грабители встретили 29-летнего заместителя директора фирмы, занимающейся торговлей оргтехникой, на улице, связали, посадили в его «Nissan Qashqai» и перевезли на соседнюю улицу, вытащив 1 миллион 750 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



