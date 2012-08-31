Житель Уфы может получить восемь лет за то, что устал от шума за окном
31 августа 2012, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
37-летний уфимец, устав терпеть пьяные крики за окном, достал свое пневматическое ружье и открыл стрельбу по хулиганам прямо со своего балкона. Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь.
Здоровью пострадавшего ничего не угрожает, из больницы его уже выписали.
Полицейские нашли «стрелка» в понедельник, через два дня после стрельбы.
У него дома нашли целый арсенал пневматики: пистолет, винтовку и арбалет, он ими владел на совершенно законном основании. Подобное оружие продается в городе без всякого разрешения. Как говорят в полиции, стрелявший был трезв, а вот пострадавшие наоборот – в стадии крайнего опьянения.
- По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью, – рассказали «КП» в пресс-службе МВД по Башкирии.
«Защитнику общественного порядка» грозит по статье довольно серьезное наказание – до восьми лет лишения свободы.