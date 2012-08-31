В Москве за убийства женщин осуждена банда приезжих из Узбекистана

В Москве вынесен приговор пятерым уроженцам Узбекистана, признанным виновными в убийствах женщин. Убивали узбеки, прикидываясь таксистами, используя поддельные паспорта, водительские права и документы о регистрации.

24-летнего Хушнуда Туракулова и 20-летнего Абдугани Ганиева приговорили к пожизненным срокам, 21-летнего Дилшода Джураева - к 22 годам колонии, 28-летнего Искандара Рахматова - к 19 годам, а 23-летнего Сухроба Раджабова - к 18 годам лишения свободы. Их обязали возместить потерпевшим ущерб (СМИ называют разные суммы – от 3,1 миллиона рублей до пяти миллионов рублей).



Начало серии убийств было положено 9 июня 2010 года, когда Туракулов вместе с сообщниками, личности которых не установлены, совершил убийство москвички. После этого он решил создать собственную банду, в которую пригласил Ганиева, Джураева, Рахматова и Раджабова.



Преступники ездили по Москве на автомобиле. Заметив голосующую женщину, они останавливались неподалеку. Все члены банды, кроме водителя, высаживались. Водитель подъезжал к женщине под видом таксиста-частника. Когда она садилась на заднее сиденье, остальные преступники подбегали и с двух сторон , не давая возможности женщине выйти. Затем машина уезжала. В безлюдном месте женщину грабили и убивали ножами. Иногда, когда в их распоряжении не было машины, преступники просто нападали на женщин в безлюдных местах, сообщает lenta.ru.

По данным Генпрокуратуры, от рук преступников погибли три женщины. Еще одной потерпевшей удалось спастись.



