Тверской суд Москвы выдал сегодня санкцию на арест до 30 сентября генерального директора ЗАО "Телекоммуникационный центр "Останкино" Михаила Звягинцева. Его подозревают в мошенничестве с присвоением 200 млн рублей.



Так как у Звягинцева имеется шенгенская виза и имущество за рубежом, он может скрыться от следствия, препятствовать расследованию, считает суд.

Адвокат Звягинцева просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в частности залог в размере 3 миллионов рублей.



Ранее МВД сообщило, что объектами противоправной деятельности являются земельный участок и здание ОАО "Сервисэлектронполиграф", расположенное в центре Москвы и являющееся объектом культурного наследия. Отчуждение федерального имущества планировалось через схему, включавшую фиктивную задолженность данного предприятия и процедуру его банкротства, сообщает РИА Новости.



По данным МВД, мошенники провели сделку, в ходе которой предприятие якобы получило 65 векселей на общую сумму 160 миллионов рублей. Однако фактически деньги перечислены не были, а организация-контрагент, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, контролировалась лицами, подозреваемыми в организации противоправной деятельности, говорилось в сообщении МВД.



Дело возбуждено по статье "мошенничество", санкция которой предполагает до десяти лет лишения свободы. По местам работы и жительства подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски.







