У хоккеиста питерского СКА Андрея Первышина угнали машину

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», автомобиль BMW белого цвета 2008 года выпуска была похищена 30 августа в период с 17:40 до 18:10 от дома 3 по Яхтенной улице. О случившемся в правоохранительные органы заявила жена спортсмена Екатерина Первышина.



Стоимость иномарки составляет 5,5 миллионов рублей. Машина застрахована.

Андрей Первышин- российский хоккеист, ныне защитник петербургского СКА. Воспитанник хоккейной школы ярославского «Локомотива». Обладатель Кубка Гагарина: 2009, 2010. Обладатель Кубка европейских чемпионов 2007 г. Обладатель Континентального кубка 2008.Чемпион России: 2005/06. Серебряный призёр чемпионата России: 2006/07. Чемпион России: 2002/03. Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2003 года.