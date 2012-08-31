У питерского банка вычистили два платежных терминала, похищены деньги

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в 15 часов в полицию Василеостровского района обратился заместитель директора управления экономической безопасности ОАО «ПСКБ. Мужчина рассказал, что 29 августа в 12:30 в холле 1 этажа гостиницы «Прибалтийская» (улица Кораблестроителей, 14), из терминала оплаты банка при неустановленных обстоятельствах пропали 68 тысяч рублей.

При этом аппарат повреждений не имеет. Видеонаблюдение в холле, на терминале и прилегающей территории отсутствует.

А накануне, 30 августа, около полудня в помещении компьютерного центра на Политехнической улице, 17/1 А», из установленного здесь платежного терминала банка «ПСКБ» при неясных обстоятельствах пропала денежная кассета. Размер ущерба устанавливается. В помещении установлены камеры видеонаблюдения, видеозаписи будут изъяты сегодня.