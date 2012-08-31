В Кировском районе Петербурга нашли расчлененную женщину

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в 14:40 во дворе дома 7, корпус 2 по Трамвайному проспекту, в кустах, был обнаружен расчлененный труп неизвестной женщины. Тело без рук и без ног, с повреждением черепа, было завернуто в простыню и покрывало, и уже подверглось изменениям.



Возраст погибшей визуально определить не представляется возможным.

Видеонаблюдение на доме и прилегающей территории отсутствует.

На груди и пупке погибшей имеется пирсинг с камнем красного цвета. Из одежды – футболка и трусы.