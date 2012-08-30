В Казани две женщины зверски убиты за «Свободу Pussy Riot»

Пенсионерка и её 38-летняя дочь, тела которых нашли в квартире одного из домов столицы Татарстана, погибли от множественных ножевых ранений. Убийство произошло несколько дней назад, тела обнаружили накануне соседи.

На стене в коридоре квартиры убийца кровью написал лозунг в поддержку осуждённых на 2 года участниц группы Pussy Riot - «Свободу Pussy Riot».

. Убийство очень жестокое, тела узнать невозможно.

Убитая дочь работала продавщицей в магазине неподалеку от дома, где жила с матерью. Правоохранители приступили к поискам исполнителей зверского преступления. На розыск убийц брошены все силы личного состава полиции и местного следственного комитета.



Адвокат участниц группы Pussy Riot Николай Полозов считает убийство в Казани провокацией и надеется на скорейшее задержание преступников.



