В Королеве сын зарезал отца. Тот не дал ему играть на компьютере

Двенадцатилетний мальчик зарезал ножом своего отца. Что точно послужило причиной, выяснят следователи, но началось все с запрета подвыпившего отца играть в компьютерную игру.

Мужчина просто взял и перерезал провод. После чего устроил скандал жене по поводу неправильного воспитания сына. Замахнувшись на нее, он получил удар ножом от сына. Мальчик говорит, что не только обиделся на запрет игры, но и испугался за маму. Отец скончался на месте.

Уголовная ответственность за убийство и ряд других преступлений наступает с 14 лет (а ответственность за остальные преступления - с 16 лет).



