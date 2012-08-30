В Колпино изнасилована 71-летняя пенсионерка

В городе Колпино около Петербурга изнасилована и избита 71-летняя пенсионерка.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», пожилую женщину «скорая помощь» привезла в Городскую больницу №16 накануне в 21.36, ее перевели сюда из Колпинской больницы.

Медики поставили 71-летней женщину, инвалиду второй группы, диагноз «изнасилование, подтвержденное гинекологом, сотрясение головного мозга и контузия глазного яблока».



По словам потерпевшей, около 16 часов на нее напал «азиат» в огородах на Загородной улице, неподалеку от ее дома.

Это был мужчина лет 35, ростом 180 см, в синей ветровке и синих джинсах.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.