В Колпино изнасилована 71-летняя пенсионерка
30 августа 2012, 11:33 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В городе Колпино около Петербурга изнасилована и избита 71-летняя пенсионерка.
Как передает АН «Оперативное прикрытие», пожилую женщину «скорая помощь» привезла в Городскую больницу №16 накануне в 21.36, ее перевели сюда из Колпинской больницы.
Медики поставили 71-летней женщину, инвалиду второй группы, диагноз «изнасилование, подтвержденное гинекологом, сотрясение головного мозга и контузия глазного яблока».
По словам потерпевшей, около 16 часов на нее напал «азиат» в огородах на Загородной улице, неподалеку от ее дома.
Это был мужчина лет 35, ростом 180 см, в синей ветровке и синих джинсах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.