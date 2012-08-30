Бывший сотрудник ФСКН признан виновным в совершении ряда преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего оперуполномоченного УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дениса Махонина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета города.



Следствием и судом установлено, что в ноябре-декабре 2009 года Махонин, являясь оперуполномоченным УФСКН России по городу и области, вступил в сговор с Сергеем Литвиновым, направленный на незаконное привлечение к уголовной ответственности жителя Санкт-Петербурга за незаконный оборот наркотиков путем подброса ему кокаина и фальсификации оперативных документов.



В соответствии с разработанным планом, в период с декабря 2009 года по апрель 2010 года Махонин внес в оперативные материалы и документы заведомо ложные сведения, после чего, 20 апреля 2010 года, находясь у здания УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Махонин привлек к совершению преступления оперуполномоченного 3-го отдела службы по контролю за легальным оборотом наркотиков УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Утром 21 апреля 2010 года Махонин, находясь на посту ГИБДД ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенном на Колтушском шоссе, остановил автомобиль «Митцубиси Паджеро», водитель которого был препровожден для проведения досмотра в помещение поста, где указанному лицу было подброшено наркотическое средство. В то же время Махонин подбросил в автомобиль оружие с патронами.



После составления подложных документов в отношении водителя было возбуждено уголовное дело, была избрана мера пресечения. После этого, в ходе допроса следователем Следственной службы УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в производстве которого находилось данное уголовное дело, Махонин, дал заведомо ложные показания.



Кроме того, Махонин, используя сфальсифицированные материалы дела, путем обмана должностных лиц УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получил денежные средства на расходы по оперативной работе в сумме более 5 тыс. рублей