В Петербурге водитель мерса с непростыми номерами избил бизнесмена
30 августа 2012, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге на автозаправке (Софийская улица, 100) неизвестный водитель белого «Мерседеса» с номером О… ОО избил заместителя генерального директора ООО «Адмирал». Инцидент произошел 27 августа в 11.30.
Потерпевший, 28-летний мужчина, доставлен в Ленинградскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом нижней стенки орбиты, контузией левого глаза, сообщает «Фонтанка».
Сейчас по факту конфликта проводит проверку 73-й отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.