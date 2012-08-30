В Петербурге водитель мерса с непростыми номерами избил бизнесмена

В Петербурге на автозаправке (Софийская улица, 100) неизвестный водитель белого «Мерседеса» с номером О… ОО избил заместителя генерального директора ООО «Адмирал». Инцидент произошел 27 августа в 11.30.

Потерпевший, 28-летний мужчина, доставлен в Ленинградскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом нижней стенки орбиты, контузией левого глаза, сообщает «Фонтанка».



Сейчас по факту конфликта проводит проверку 73-й отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

