Убившая дагестанского шейха была актрисой Русского театра

Аминат Сапрыкина, которая взорвала известнейшего в Дагестане богослова шейха Саида Афанди Чиркейского, ранее была актрисой Русского драматического театра Махачкалы и танцовщицей брейк-данса.



«Попав в сферу влияния боевиков, выпускница факультета актерского мастерства Дагестанского государственного университета, бывшая актриса Русского драматического театра Махачкалы и солистка ансамбля брейк-данса Аминат Курбанова (Алла Сапрыкина) вскоре сама оказалась в списках потенциально опасных персон», – сообщили «Коммерсанту» в правоохранительных органах.



30-летняя Курбанова успела побывать замужем за четырьмя боевиками, трое из которых были убиты, а один прошел через комиссию по адаптации боевиков к мирной жизни и получил условный срок. Еще в прошлом году, после смерти очередного мужа-боевика, Курбанова была подготовлена в качестве «живой бомбы» для самоподрыва.

Дважды до этого у Аминат не получилось совершить теракт на стадии подготовки. Один из них был в прошлом году, когда смертница направлялась на рейсовом автобусе в Москву. Очевидно, заподозрив, что за ней осуществляется наблюдение, она сошла с автобуса в Саратове, выкинув «пояс шахида» в мусорный бак, после чего вернулась обратно в Дагестан.

Кроме того, в организации взрыва в доме шейха подозревается бывший «амир» кадарской бандгруппы Рустам Асельдеров, уроженец Калмыкии, который таким образом отметил свое назначение лидером северокавказских боевиков Доку Умаровым «амиром вилаята Дагестан».



Тот факт, что действия Курбановой контролировали боевики, подтвердили и показания таксиста, доставившего смертницу из Комсомольского в Чиркей. За такси всю дорогу следовала машина, ее сейчас разыскивают правоохранительные органы.