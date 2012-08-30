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В Якутии женщина украла много денег и "заказала" невестку

30 августа 2012, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии женщина украла много денег и "заказала" невестку

В Республике Саха (Якутия) заведено уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы. Она  обвиняется в мошенничестве и склонении другого лица путем подкупа к совершению убийства по найму.

В октябре 2007 г. жительница г. Якутска предоставила в финансово-казначейское управление Министерства финансов Якутии заведомо подложные документы, в том числе личное заявление о перечислении денежных средств, присужденных ее умершей матери, после чего на счет обвиняемой из бюджета было перечислено около 900 тыс. руб. Кроме того, по данным ведомства, в мае 2011 г. из опасений, что невестка, узнавшая о факте хищения, может выдать ее правоохранительным органам, женщина решила организовать ее убийство и обратилась за помощью к своему знакомому. Знакомый никого убивать не захотел и обратился в полицию.  


Уголовное дело по данному факту было возбуждено по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), ст. 30 УК РФ, ст. 105 УК РФ (склонение другого лица путем подкупа к совершению убийства по найму).

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