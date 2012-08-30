Сотрудник Усть-Камчатского МО Алексей Володин в сентябре 2011 года проверял соблюдение правил рыболовства на территории геологической базы "Георазведка". И перестарался.

На базе находились пятеро геологов - местный житель и четверо специалистов из Краснодарского края. Решив добиться у геологов признания в незаконной ловле лосося, Володин поочередно сильно избил их.

Судом Алексей Володин приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Он также лишен права в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.



