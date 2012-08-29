В Дагестане семерых человек убил, как выяснилось, сотрудник ФСБ
29 августа 2012, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
Убийцей 7 человек на погранзаставе в Дагестане оказался сотрудник ФСБ. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Мастер отделения охраны и обеспечения пограничного управления ФСБ по Дагестану Рамазан Алиев по неясной пока причине открыл стрельбу из служебного оружия по находившимся на контрольно-пропускном пункте, сообщает bfm.ru. Двое погибли, еще двое – получили ранения.
Затем Алиев продолжил расстрел в расположении сотрудников СОБРа ГУ МВД по Алтайскому краю, находящихся в командировке. Пятеро погибли, еще четверо – ранены. Алиев в перестрелке был уничтожен.
Как ранее сообщали «АН», трагедия произошла около 16 часов мск 28 августа.