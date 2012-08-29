В Москве совершены нападения на две машины, перевозившие крупные суммы

На юго-востоке Москвы вчера были совершены два аналогичных разбойных нападения на автомобили. При этом преступники похитили крупные суммы денег. Первое произошло около 15 часов возле дома 17 по улице Марьинский парк.

Четверо мужчин в медицинских масках подбежали к машине «Тойота», стоявшей в пробке, выстрелили из пистолета в воздух. Затем они забрали из салона портфель, в котором находились 13 миллионов рублей.

Позже стражи порядка задержали подозреваемого по этому делу - 35-летнего жителя Подмосковья.

Второй инцидент произошел в 15:15 около дома 17 по улице Ставропольская. Четверо злоумышленников разбили битами задние боковые стекла одиннадцатой модели «Жигули». Пассажира, у которого злоумышленники забрали 5 миллионов 400 тысяч рублей, пришлось отвезти в больницу с колото-резанными ранами.



