Пенсионерку из Приморского района Петербурга обокрали почти на 200 тыч. руб.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», накануне около 13 часов двое неизвестных преступников под видом работников собеса проникли в квартиру 84-летней пенсионерки в доме 52/1 по Богатырскому проспекту.

Под предлогом «обмена денег» злоумышленники произвели некие манипуляции со сбережениями бабушки, в результате чего пожилая женщина лишилась 190 тысяч рублей. По виду, это были молдаване. Злоумышленники скрылись на темной автомашине.



Жертвами воров стала также пожилая жительница деревни Рябово Тосненского района Ленинградской области. Вчера около 17 часов двое неизвестных, находясь в доме 73-летней женщины на Новой улице, похитили у нее 150 тысяч рублей, 100 долларов и 850 евро.