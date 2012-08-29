В Петербурге обокрали вице-мэра Мурманска

В Петербурге угнали автомашину, принадлежащую заместителю главы администрации города Мурманска Михаилу Соколову.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», автомашина Toyota LandCruiser белого цвета, 2011 года выпуска, была похищена накануне в период с 20:15 до 21 часа от дома 1 на площади Победы. По указанному адресу расположена гостиница «Пулковская».



По словам 49-летнего чиновника, стоимость автомашины составляет 2,5 миллиона рублей.

Полиция изучает записи видеонаблюдения, ведется розыск иномарки.