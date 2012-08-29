В Подмосковье выявлен подпольный цех по пошиву верхней одежды - ФОТО

В ходе проведения операции «Незаконный мигрант» в Щёлковском районе Московской области сотрудниками полиции совместно с сотрудниками УФМС России выявлен подпольный цех по пошиву верхней мужской и верхней одежды, сообщили "АН" в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"На предприятии осуществляли трудовую деятельность иностранные граждане из Вьетнама в количестве 142 человек, которые не имели документов, удостоверяющих личность и подтверждающих законное нахождение на территории РФ", - говорится в сообщении.

ЕП

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