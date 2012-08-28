Смертница попала в дом духовного лидера Дагестана под видом паломницы. ВИДЕО

В Дагестане cмертница со взрывчаткой, прикрепленной на поясе, попала в дом духовного лидера мусульман шейха республики Саида Афанди в селе Чиркей Буйнакского района, где сегодня погибли восемь человек под видом паломницы, считают в правоохранительных органах.

"АН" писали, что следственные органы СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело по статьям "Убийство", а также "Незаконный оборот и изготовление оружия". Напомним, сегодня в результате погиб сам шейх, находившиеся поблизости люди, а также женщина, которая привела в действие взрывное устройство.

Саид Абдурахманович Ацаев (Саид Афанди аль-Чиркави), ученый шафиитского мазхаба, суфийский шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов, родился 21 октября 1937 года в селении Чиркей. По окончании семи классов работал пастухом, чтобы помогать материально семье. Служил в Советской армии, работал на сооружении Чиркейской ГЭС, служил в пожарных структурах и ВОХР.

В 32 года начал изучать исламские науки, труды мусульманских ученых и суфийских шейхов. Саид Афанди аль-Чиркави считается одним из самых известных и влиятельных суфийских шейхов в Дагестане. Оказывал большое влияние на работу Духовного управления мусульман Дагестана.

В последнее время работал над призывом последователей ислама, передают Вести. Книги, статьи и выступления Саида Чиркейского переведены на многие языки, в том числе на английский и на русский.