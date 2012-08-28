Смертница убила суфийского шейха Саид Афанди и ещё троих в Дагестане

В Дагестане убит в результате взрыва один из духовных лидеров мусульман республики - суфийский шейх Саид Афанди, которому в октябре должно было исполниться 75 лет. Вместе с ним погибли по меньшей мере еще три человека.

Взрыв в доме шейха совершила смертница.

"В селении Чиркей Буйнакского района в своем доме в результате взрыва, который, по предварительным данным, произвела террористка-смертница, погиб шейх Саид Афанди", - сообщил СУ СКР по РД, передаёт Би-Би-Си.