В Омской области безработным из-за велосипеда убита девочка

В Омской области в поселке Муромцево на берегу реки Тара вчера среди бела дня молодой безработный напал на двух девочек, катающихся на велосипеде и попытался его у них отобрать.

Одной было семь лет, другой - пять. Избивал безработный малышей палкой.

Младшая из девочек умерла. Второй ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — мужчину 1993 года рождения, безработного и ранее судимого, передает ИТАР-ТАСС.



