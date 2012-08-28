В Омской области безработным из-за велосипеда убита девочка
28 августа 2012, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Омской области в поселке Муромцево на берегу реки Тара вчера среди бела дня молодой безработный напал на двух девочек, катающихся на велосипеде и попытался его у них отобрать.
Одной было семь лет, другой - пять. Избивал безработный малышей палкой.
Младшая из девочек умерла. Второй ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — мужчину 1993 года рождения, безработного и ранее судимого, передает ИТАР-ТАСС.