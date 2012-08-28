В Подмосковье жестоко избита замглавы следственного отдела Ступино

В Подмосковье сегодня утром неизвестные избили заместителя главы следственного отдела г. Ступино. Об этом сообщает управление взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.

На ул. Чайковского в городе Ступино утром с множественными телесными повреждениями без сознания обнаружена заместитель руководителя следственного отдела по г. Ступино Главного следственного управления СК РФ по Московской области Светлана Кочукова.



Как считает следствие, нападение произошло около 2:00 мск, когда женщина, покинув здание следственного отдела, пешком направлялась к своему дому. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации, сообщает РБК.

В качестве основной версии преступления следователи рассматривают версию, связанную со служебной деятельностью потерпевшей. Для оказания практической помощи в раскрытии преступления в Московскую область направлены криминалисты центрального аппарата СК РФ.



По данному факту возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) и ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).



