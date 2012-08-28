На Ставрополье повесилась беременная 14-летняя девушка из-за несчастной любви

25 августа в хозяйственной постройке частного дома в станице Константиновской Петровского района Ставрополья обнаружено тело проживавшей там 14-летней девушки, установлено, что девушка повесилась.

У тела потерпевшей найдена записка, установлено, что девушка не желала жить в семье своего будущего мужа, так как полюбила другого человека. По данным судебно-медицинского эксперта, девочка находилась в состоянии беременности, сообщает сайт Следственного Комитета России.

Следователи ведут проверку обстоятельств суицида.