В Москве следователь-стажер обвиняется в хранении наркотиков

Уголовное дело возбуждено в отношении следователя-стажера ОМВД «Красносельское» ГУ МВД России по Москве Рената Шарафуллина, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщает сайт СК России.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий, проводимых следователями совместно с сотрудниками УФСКН России по г. Москве, 26 августа 2012 года при личном досмотре подозреваемого в капюшоне его кофты было обнаружено 90,5 грамма наркотического средства гашиш", - говорится в сообщении Следственного Комитета.

Наркотическое средство изъято, расследование уголовного дела продолжается.