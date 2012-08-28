В Подмосковье найдено обезглавленное тело женщины

В Московской области по факту убийства неизвестной женщины возбуждено уголовное дело, обезглавленное тело найдено в кустах вблизи автодороги Москва-Касимов в районе СНТ "Огонек" в Егорьевском районе Московской области.

По данным Следственного Комитета России, тело женщины с колото-резаными ранами груди обнаружено в мешке,

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство.

Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, устанавливается личность потерпевшей.