В Подмосковье найдено обезглавленное тело женщины
28 августа 2012, 11:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Московской области по факту убийства неизвестной женщины возбуждено уголовное дело, обезглавленное тело найдено в кустах вблизи автодороги Москва-Касимов в районе СНТ "Огонек" в Егорьевском районе Московской области.
По данным Следственного Комитета России, тело женщины с колото-резаными ранами груди обнаружено в мешке,
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство.
Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, устанавливается личность потерпевшей.