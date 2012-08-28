На проспекте Королева в Петербурге старушке отрезали голову

Обезглавленный труп 81-летней женщины обнаружен в Приморском районе Петербурга. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в 15:47 по телефону «02» поступило сообщение о том, что в парадной дома №44/1 по проспекту Королева, в третьей парадной, под лестницей, лежит сумка с человеческой головой, а рядом валяется пила.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на лестничной площадке белый пакет из синтетической ткани, внутри которого находилась старая ножовка по металлу со следами крови, волосы и трава. Кровь имелась и на лестнице.



Чуть позже в квартире №273, в ванной, нашли обезглавленное тело женщины. Предположительно, это хозяйка жилища, 81-летняя пенсионерка. Ее голова так и не найдена.



По подозрению в совершенном преступлении разыскивается 32-летний Максим Б. Молодой человек скрылся в одних шортах. Как сообщается, у него синяк под левым глазом и царапина на спине.

Возбуждено уголовное дело.