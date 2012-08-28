16-летнюю девушку ударили ножом в сердце на Ягодной в Елизово
28 августа 2012, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
На Камчатске вечером субботы у одного из домов по улице Ягодная в городе Елизово обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения грудной клетки.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). О этом во вторник сообщила пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю
Расследование уголовного дела продолжается.