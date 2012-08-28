В Челябинской области двое парней до смерти избили сотрудника полиции

Молодые парни 19 и 21-го лет, жители села Бреды Челябинской области, подозреваются в избиении сотрудника полиции до смерти, мужчины задержаны, по факту преступления возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что вечером 25 августа в селе Бреды сотрудник полиции районного ОВД после службы, находясь за рулем автомобиля, задел зеркалом заднего вида одного из подозреваемых, которые, нарушая ПДД, шли по проезжей части дороги, сообщает сайт СУ СК по Челябинской области.

В ходе конфликта подозреваемые избили полицейского так, что потерпевший скончался, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.