//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Криминал

В Челябинской области двое парней до смерти избили сотрудника полиции

28 августа 2012, 10:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области двое парней до смерти избили сотрудника полиции

Молодые парни 19 и 21-го лет, жители села Бреды Челябинской области, подозреваются в избиении сотрудника полиции до смерти, мужчины задержаны, по факту преступления возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что вечером 25 августа в селе Бреды сотрудник полиции районного ОВД после службы, находясь за рулем автомобиля, задел зеркалом заднего вида одного из подозреваемых, которые, нарушая ПДД, шли по проезжей части дороги, сообщает сайт СУ СК по Челябинской области.

В ходе конфликта подозреваемые избили полицейского так, что потерпевший скончался, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕП

//новости партнеров

Магнитогорский металл стал более популярен у автопрома

Магнитогорский металл стал более популярен у автопрома 10:22

В первом полугодии 2019 года заметно выросли поставки металла Магнитогорского металлургического комбината предприятиям российской автомобильной промышленности. Рост составил по сравнению с предыдущим годом около 23%. >>
Мероприятия саммитов ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске

Мероприятия саммитов ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске 16.08 14:57

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в двух городах — Санкт-Петербурге и Челябинске. Встречу глав государств-участников перенесут в Санкт-Петербург, форумы пройдут в Челябинске. >>
Магнитогорский комбинат с экскурсиями посетило 9 тысяч человек

Магнитогорский комбинат с экскурсиями посетило 9 тысяч человек 16.08 10:17

В рамках программы развития промышленного туризма магнитогорские металлурги устроили посещение своего комбината всеми желающими. За неполный год в экскурсиях по территории завода приняли участие почти 9 тысяч человек. >>
В Челябинске пройдет открытая тренировка знаменитых боксеров

В Челябинске пройдет открытая тренировка знаменитых боксеров 15.08 20:32

В субботу, 24 августа, в Челябинске пройдет шоу мирового масштаба — бой российского боксера Сергея Ковалева и непобежденного Энтони Ярда из Великобритании. Сегодня стало известно, что челябинцы смогут стать свидетелями открытой тренировки боксеров и увидеть выступление боксера Рой Джонса-младшего. >>
В Челябинске развеют мифы о заболеваниях

В Челябинске развеют мифы о заболеваниях 15.08 11:13

В Челябинской областной научной библиотеке пройдет уникальная акция «Медицинская лаборатория». Побывав на мероприятии, челябинцы смогут повысить грамотность в вопросах медицины и здоровья. >>
Депутат Госдумы поздравил челябинцев с открытием нового футбольного поля

Депутат Госдумы поздравил челябинцев с открытием нового футбольного поля 15.08 10:50

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко поздравил жителей челябинского поселка Смолино с открытием нового поля для мини-футбола. На торжественной церемонии присутствовали руководители городского управления спорта, депутаты районного совета, общественники, игроки футбольного клуба «Челябинск». >>

//новости партнеров

В Челябинске откроется уникальный парк «Россия – Моя история»

В Челябинске откроется уникальный парк «Россия – Моя история» 15.08 10:42

Челябинск готовится к открытию двадцатого в России мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история»! Запуск уникального для области проекта состоится 4 сентября в 15:00 на площади возле ТРК «Гагарин Парк». >>
Челябинские башкиры встретились с главой Башкортостана

Челябинские башкиры встретились с главой Башкортостана 15.08 10:22

Делегация башкир от Челябинской области встретилась с главой Башкортостана Радием Хабировым. Встреча прошла 14 августа в Уфе. Челябинскую область представляли более 40 человек, среди них — руководители Челябинской общественной организации «Башкирский курултай», педагоги, общественники, журналисты. >>
Челиндбанк сохраняет уверенные позиции в топ-100 банков России

Челиндбанк сохраняет уверенные позиции в топ-100 банков России 15.08 09:22

По данным Интерфакс – ЦЭА по итогам 2 квартала 2019 года ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» входит в первую сотню российских банков по основным показателям деятельности. >>
В Челябинске началась продажа билетов на Гран-при по фигурному катанию

В Челябинске началась продажа билетов на Гран-при по фигурному катанию 15.08 08:59

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет в Челябинске с 12 по 14 сентября 2019 года. На престижные соревнования съедутся спортсмены в возрасте от 13 до 19 лет из 34 стран мира. >>
Депутат Госдумы рассказал о развитии спорта в Челябинской области

Депутат Госдумы рассказал о развитии спорта в Челябинской области 14.08 10:10

Челябинским депутатом Госдумы Анатолием Литовченко была проведена встреча с руководителями спортивных школ Ленинского района. Одной из самых важных тем, поднятых на этой встрече, стало развитие и популяризация массового спорта. >>
Специалисты «Интерсвязи» рассказали об «умных домофонах»

Специалисты «Интерсвязи» рассказали об «умных домофонах» 14.08 08:58

На Южном Урале постоянно внедряются системы, способствующие повышению комфорта горожан, и относящиеся к программе «Умный город». Одной из составляющих являются «умные домофоны», которые начали использоваться в регионе три года назад. О том, какие функции появились у этих устройств, и что планируется сделать в будущем, рассказал начальник центра технологий общественной безопасности компании «Интерсвязь» Сергей Соколов. >>

//Новости ADWILE

Челябинцы могут поучаствовать в эстафете добра

Челябинцы могут поучаствовать в эстафете добра 14.08 08:13

Жителям Челябинска предложили принять участие в эстафете добра в рамках благотворительного фестиваля «10 Добрых Дел», который состоится 22 августа. >>
В Челябинске откроется ресурсный класс для особенных детей

В Челябинске откроется ресурсный класс для особенных детей 14.08 08:06

1 сентября 2019 года в Челябинске открывается ресурсный класс для детей с нарушениями интеллекта. Инициатива открыть такой класс принадлежит общественной организации «Открытое сердце». >>
Как мы покончим с главной из «вечных» проблем

Как мы покончим с главной из «вечных» проблем 14.08 07:59

Экология — на первых местах в списке областных проблем. Южноуральцы пишут мне о смоге над городами. О заводских выбросах в дождь и по выходным. О горящих свалках и варварски вырубленных деревьях. О сточных водах, безо всякой очистки попадающих в наши водоемы. Не радует и статистика заболеваемости. >>
Согласована проектная документация по рекультивации челябинской свалки

Согласована проектная документация по рекультивации челябинской свалки 13.08 17:26

Проектная документация соответствует техническим регламентам и законодательным актам РФ — такое заключение сделали специалисты Управления Федеральной службы по надзору с сфере природопользования по Челябинской области. >>
Анатолий Литовченко вручил благодарственные письма рабочим цементного завода

Анатолий Литовченко вручил благодарственные письма рабочим цементного завода 13.08 12:26

Рабочих предприятия «Дюккерхофф Коркино Цемент» во время празднования профессионального праздника, Дня строителя, получили поздравления от депутата Госдумы Анатолия Литовченко. Парламентарий произнес торжественную речь и вручил работникам благодарственные письма. >>
В Челябинской области закон «о киосках» может быть принят в августе

В Челябинской области закон «о киосках» может быть принят в августе 13.08 12:23

Закон об условиях размещения объектов нестационарной торговли моет быть принят южноуральскими парламентариями в первом чтении уже в августе. Такое решение принял председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. >>

//Новости МирТесен

В Южноуральске прошли торжества к Дню города

В Южноуральске прошли торжества к Дню города 13.08 10:24

В Южноуральске прошло празднование 56-й годовщины города. В них принял участие депутат Государственной Думы от Челябинской области Анатолий Литовченко. Он поздравил всех горожан с этим событием. >>
Выставка цветов и плодов собрала в Челябинске 350 участников

Выставка цветов и плодов собрала в Челябинске 350 участников 13.08 09:41

В минувшие выходные в Металлургическом районе Челябинска прошла традиционная выставка цветов и плодов, которая собрала более 350 участников. >>
В Южноуральске завершился первый этап реконструкции стадиона

В Южноуральске завершился первый этап реконструкции стадиона 13.08 08:50

В этом году самый молодой город Челябинской области — Южноуральск — отметил 56-летие. В День города в торжественной обстановке было открытое новое футбольное поле с современным покрытием. >>

//Новости партнеров

20 тысяч слушателей радио «Континенталь» собрались на «TRAKTOR OPEN 2019»

20 тысяч слушателей радио «Континенталь» собрались на «TRAKTOR OPEN 2019» 12.08 22:03

20 тысяч челябинцев - слушателей радио «Континенталь» и болельщиков ХК «Трактор» собрались на грандиозном открытии нового хоккейного сезона – фестивале «TRAKTOR OPEN 2019». >>
На Южном Урале появятся новые школы и детские сады

На Южном Урале появятся новые школы и детские сады 12.08 13:49

В ближайшие три года на территории Челябинской области будут построены 11 школ и 27 детских садов. Как отмечают в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, новые учреждения будут оборудованы современными лабораториями >>
Будущий министр промышленности Челябинской области ответит на 50 вопросов

Будущий министр промышленности Челябинской области ответит на 50 вопросов 12.08 12:59

Глава Челябинской области Алексей Текслер объявил открытый конкурс на должность министра промышленности и природных ресурсов. Претенденты на должность пройдут три этапа отбора — заочный, тестирование и собеседование. >>

//Новости СМИ2

Организаторы лагеря «Поколение» приглашают южноуральцев на встречу

Организаторы лагеря «Поколение» приглашают южноуральцев на встречу 12.08 11:21

С 16 по 21 октября в Московской области состоится встреча лидеров студенческих и общественных организаций из разных регионов страны во всероссийском патриотиечском лагере «Поколение». >>
Компания InSales проведет в Челябинске Форум интернет-торговли

Компания InSales проведет в Челябинске Форум интернет-торговли 12.08 10:56

Компания InSales проведет очередной Форум интернет-торговли в Челябинске – eRetailForum. В рамках программы выступят ведущие эксперты из сферы интернет-торговли и смежных отраслей. Мероприятие состоится в Челябинске 27 августа. Вход – бесплатный, по предварительной регистрации. >>
Боксер Сергей Ковалев: «Бой дома — это ответственность»

Боксер Сергей Ковалев: «Бой дома — это ответственность» 12.08 10:49

Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой в Челябинске 24 августа. Как сообщают организаторы турнира, боксер отметил, что провести поединок в родном городе — особенно ответственно и волнительно. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
3

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна
4

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение
5

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры