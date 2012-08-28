Ведётся расследование появление в Интернете видеозаписи убийства неславян

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя краевого центра, подозреваемого в распространении в городской "локалке" видеоматериалов экстремистской направленности.

"По версии следствия, в период с января по июнь 2012 года подозреваемый, являясь активным пользователем сети Интернет, находясь в своей квартире, расположенной в городе Петропавловске-Камчатском, разместил в локальной сети Интернет-провайдера ООО "СКТВ плюс" видеоматериал экстремистского характера, демонстрирующий убийство двух мужчин неславянской внешности", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Камчатскому краю во вторник.

Предварительное следствие установило, что эти записи были сделаны за пределами Камчатки. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Устанавливаются все обстоятельства преступления.