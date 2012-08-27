В Петербурге женщина, не получив зарплату, дошла до ножа

Бывшая сотрудница одного из петербургских предприятий решила взыскать долги по зарплате силой и избила директора и ее заместителя. Ее смог остановить только наряд группы задержания.

24 августа в 16.35 группу вызвали в бизнес-центр «Интерсотрудничество» по улице Бойцова, 7. Сотрудники одной из фирм, арендующих там помещение, не смогли совладать со своей бывшей сослуживицей: 42 -летняя петербурженка, получив отказ в выдаче зарплаты, избила генерального директора — 31-летнюю женщину и ее 36-летнего заместителя, тоже даму. Угрожая им ножом, она забрала 5000 рублей из сейфа.

В офисе также находился ее 41-летний знакомый, который в процесс «разборок» не вмешивался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).







