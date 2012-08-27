Контрактник угнал под Оренбургом такси и хотел покончить с собой

Вчера вечером в районе газозаправочной станции на дороге Оренбург - Орск неизвестный, одетый в камуфляж, угрожая похожим на пистолет предметом, угнал такси и рванул по трассе.

Работа двигателя автомобиля оператором такси через сигнал спутника ГЛОНАСС была заблокирована. Преступник бросил похищенный автомобиль, после чего решил переждать в строящемся объекте, где и был обнаружен правоохранителями.

Район, где спрятался вооруженный нарушитель, оцепили, автомобильную трассу перекрыли. К месту стали стягиваться дополнительные силы.

Переговоры с мужчиной результатов не дали, он вел себя неадекватно, близко к себе не подпускал и высказывал одну лишь просьбу - отпустить его домой.



Затем нарушитель вышел из строящегося здания и пошел в сторону лесополосы. За ним последовали и полицейские, но когда они приближались, мужчина приставлял пистолет к виску и угрожал самоубийством. В процессе переговоров полицейским все же удалось сократить расстояние до нарушителя до нескольких метров, сообщает vz.ru.

Когда нарушитель отвлекся, врио начальника ГИБДД ОМВД России по Оренбургскому району Валерий Добрусин, применив приемы борьбы, выбил пистолет из его рук.

Задержанный - 25-летний военнослужащий по контракту. Установлено, что во время переговоров полицейских с нарушителем, пистолет был на боевом взводе.

Причина такого поведения военнослужащего выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



