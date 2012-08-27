Начальник одного из отделений полиции Кемеровской области стал подследственным

Начальнику отделения полиции «Бабанаково» межмуниципального отдела МВД России «Беловский» предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного лицом с использованием своего должностного положения.

По версии следствия, в мае к обвиняемому обратился его знакомый, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью), с просьбой помочь решить вопрос о прекращении уголовного преследования.

Повлиять на принятие какого-либо решения по данному вопросу начальник отделения не мог, однако сообщил товарищу, что решит проблему за 100 тысяч рублей. Потерпевший понял, что его пытаются обмануть, и обратился в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан с поличным при получении денег, сообщает сайт Следственного Комитета России.

