В Челябинской области отчим изнасиловал 10-летнюю падчерицу

В Челябинской области местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней дочери, следствием возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Следственного Комитета России.

По данным СК России, уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего жителя поселка Кировский Аргаяшского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).

19 июля в одном из домов указанного населенного пункта подозреваемый в отсутствие сожительницы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.