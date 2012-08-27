Участковый уполномоченный в Челябинской области застрелил сослуживца
27 августа 2012, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Два нетрезвых сотрудника полиции стреляли по бутылкам, когда в момент передачи оружия участковый уполномоченный случайно нажал на курок и убил своего коллегу, сообщает в понедельник Уральское СУ на транспорте.
Инцидент имел место 12 февраля 2012 года, сотрудники полиции приехали в район 389 километра перегона Нязепетровск-Ураим Южно-Уральской железной дороги, где собирались стрелять по бутылкам. Оружием служил обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-8.
Потерпевший получил ранение в голову и скончался в больнице, куда доставлен бригадой скорой помощи.
Полицейскому предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, ему грозит до двух лет лишения свободы.