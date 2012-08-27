За воскресенье 13 человек пропали без вести в Подмосковье

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области за 26 августа в регионе зарегистрировано 394 преступлений и сообщений о них, из которых раскрыто – 240, сообщает в понедельник ведомство.

Зарегистрированы, в частности, 15 грабежей - раскрыты 7, 101 кража - раскрыты 25.

В минувшее воскресенье на дорогах Подмосковья произошло 31 ДТП, погибли шесть и пострадали сорок человек. 13 граждан пропали без вести.