Школьница пропала в Иркутской области, ведется розыск

25 августа в Ангарске пропала школьница: полицейские разыскивают 14-летнюю девочку Анну Кравченко. В последний раз девочку видели в 10-ом микрорайоне города с подругой, они гуляли поздно вечером.

Полицейские опросили многих свидетелей и очевидцев, организован розыск пропавшей Ани.

Приметы школьницы: на вид 15-16 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы прямые, ниже плеч, темно-русого цвета, глаза карие. Была одета: куртка-ветровка голубого цвета, темно-синяя футболка, лосины чёрного цвета, сланцы черного цвета. Сотрудники полиции просят сообщить возможных свидетелей и очевидцев в полицию.