Из церкви под Екатеринбургом украли кресты и иконы

В Свердловской области в городе Невьянске произошло ограбление церкви. Девять икон и два креста из латуни неизвестные утащили из строящейся Свято-Троицкой русской православной старообрядческой церкви.

Установлено, что кресты и восемь похищенных икон принадлежали церкви, еще одна икона — местной пожилой женщине, передает Вести.ру. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.

На место инцидента прибыли эксперт-криминалист и кинолог со служебной собакой. Ценность и стоимость из церкви похищенного устанавливаются.