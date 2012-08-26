«Барсеточник» обокрал машину южнокорейского консульства в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный преступник обокрал служебный автомобиль Генерального консульства Республики Корея в Северной столице.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в правоохранительные органы Центрального района обратился 31-летний гражданин Южной Кореи, технический сотрудник диппредставительства. Мужчина рассказал, что 23 августа в период с 20 до 21 часа неустановленный злоумышленник разбил стекло в служебной автомашине консульства Hyundai Sonata, припаркованной у дома 50 по набережной реки Фонтанки, и похитил из салона сумку. В ней лежали 1000 долларов США, кредитные карты, дипломатический паспорт, пропуск и служебная карта консульства. По заявлению проводится проверка.