В Воронеже раскрыто мошенничество на сумму восемьсот миллионов рублей

К сотрудникам полиции обратились работники одного из банков, расположенного в Воронеже, у которого одна из фирм взяла кредит в размере 300 миллионов рублей в залог имущества.

По прошествии времени заемщики не сделали ни одного платежа в пользу погашения кредита, сотрудники банка провели собственную проверку и обнаружили, что бизнес у предприятия, которое занимается закупкой и переработкой зерновой продукции, развивается не так успешно. Тогда руководство банка обратилось в полицию.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области подтвердили опасения кредиторов. Имущество, заявленное в документах на предоставление кредита, находится под залогом у других кредиторов, а некоторые сельскохозяйственные объекты вообще не принадлежат данному предприятию.

К тому же кредиты и субсидии были оформлены еще в четырех банках на сумму более 500 миллионов рублей. Таким образом, руководство компании задолжало около 800 миллионов рублей.

По данному факту в отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.