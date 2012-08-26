Шестеро из пострадавших в потасовке под Самарой, выписаны из больниц

По факту стрельбы в селе Пестравка Самарской области и ранения семерых человек возбуждено уголовное дело, устанавливается личность стрелявшего, проводятся следственные мероприятия, сообщает сайт СК России.

Инцидент, как уже сообщали "АН", произошел сегодня, 26 августа, около 4 часов утра в кафе, конфликт перерос в драку со стрельбой, 7 человек были госпитализированы, состояние одного из них на данный момент оценивается, как тяжелое, а шестеро уже покинули медицинское учреждение.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "а, е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).