В Москве произошла погоня со стрельбой, водитель преследуемой машины убит

В воскресенье в Москве произошла погоня со стрельбой, водитель преследуемого автомобиля убит в ходе задержания, сообщает Следственный Комитет России.

Около 4 часов утра водитель автомобиля ВАЗ в Домодедово проехал перекресток за запрещающий сигнал светофора и не выполнил требования сотрудников ГИБДД об остановке. Полицейские начали преследование автомобиля нарушителя, автомобиль которого двигался в сторону Москвы.



Въехав в Москву, и следуя по Варшавскому шоссе, сотрудники полиции для остановки транспортного средства произвели в сторону преследуемого авто несколько выстрелов. Одна из пуль попала в водителя автомобиля ВАЗ, от полученного огнестрельного ранения он скончался. Установлено, что погибший является гражданином Узбекистана 1983 года рождения.



По данному факту следственными органами Следственного комитета России по городу Москве проводится доследственная проверка. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также правомерность применения сотрудником полиции табельного огнестрельного оружия.