В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту покушения на полицейских

В субботу поздно вечером на улице Завокзальная города Хасавюрта неизвестные обстреляли две служебные машины полиции, на месте ЧП погиб один сотрудник полиции, еще трое госпитализированы, возбуждено уголовное дело.

На сайте Следственного Комитета Росии сообщается, что нападение произошло в 22 часа 20 минут на улице Завокзальная Хасавюрта, в районе железнодорожного моста.

Неустановленные лица обстреляли служебные автомашины УАЗ и Газель отдела полиции МВД России по Хасавюрту, в которой следовали сотрудники полиции, Водитель автомашины УАЗ - старшина полиции - скончался на месте. Еще трое полицейских с огнестрельными ранениями различной степени тяжести для оказания медицинской помощи госпитализированы в больницу.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия совершенный группой лиц) и ч.2 ст.167 (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом) УК РФ.