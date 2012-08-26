В субботу на юге Москвы совершено убийство

Во дворе дома 28 по улице Мусы Джалиля в субботу около 23:00 мск совершено убийство, по данным интернет-СМИ, застрелен мужчина, убийца скрылся с места происшествия.

Потерпевший застрелен из обреза охотничьего ружья, убийца дважды выстрелил в свою жертву: в лицо и в живот.

С места убийства преступник скрылся на внедорожнике Jeep черного цвета, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).