Пятерых мародёров поймали на Кубани в пострадавшем от наводнения Новомихайловске

Кубанская полиция проверяет факты кражи из подтопленных домовладений в поселке Новомихайловский. накануне ночью в Туапсинском районе в поселке сотрудники патрульно-постовой службы задержали пятерых мародёров.

"Первым был задержан местный житель 1961 года рождения, который катил тележку с продуктами. Йогурты, колбаса и бутылки с пивом были в иле. На вопрос полицейских, откуда продукты, мужчина ответил, что купил их в магазине, но не смог сообщить, в каком", - сообщила пресс-служба Главка полиции Краснодарского края.

После этого в ходе патрулирования улиц были задержаны трое граждан Узбекистана 1984 и 1988 годов рождения, которые несли два пылесоса, утюг, синтезатор, электрообогреватель и несколько пар обуви. Молодые люди так и не смогли рассказать стражам порядка, где они взяли бытовую технику и куда направляются ночью. Также была задержана гражданка Узбекистана 1971 года рождения, которая несла ковер со следами ила.

"Все задержанные по подозрению в совершении краж из затопленных домов и магазинов были доставлены в дежурную часть пункта полиции поселка Новомихайловский. В настоящее время ведется проверка. Полицейские устанавливают владельцев имущества и просят всех жителей, которые пострадали от действий правонарушителей, сообщить по телефону дежурной части 8-(861-67)-92-482, 92-355 или по единому телефону - 02", - говорится в сообщении.

На месте подтопления сейчас работают свыше 300 полицейских, которые патрулируют улицы, в целях обеспечения общественного порядка и недопущения фактов мародерства.

"АН" писали, что в ночь на 22 августа произошло подтопление посёлка Новомихайловский, при котором погибли 4 человека. Пострадал также другой посёлок в Туапсинском районе - Дефановка.