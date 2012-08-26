В Москве неизвестный расстрелял мужчину из охотничьего обреза
26 августа 2012, 07:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в субботу поздно вечером неизвестный расстрелял мужчину из охотничьего обреза около подъезда дома №28 на улице Мусы Джалиля. Преступник скрылся с места происшествия на черном джипе.
По словам очевидцев, вооруженный охотничьим ружьем, злоумышленник а автомобиле ждал жертву у подъезда.
Неизвестный выстрелил дважды — в лицо и живот.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве подтвердила об убийстве мужчины во дворе жилого дома на юге Москвы.
Сейчас проводятся оперативно-следственные действия.